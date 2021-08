Un cofanetto di conchiglie raccolte sulle spiagge della Sardegna in regalo, e Chiara Ferragni non ci ha pensato due volte: una story pubblicata sulla sua pagina Instagram con l’immagine del dono e un messaggio di ringraziamento per il pensiero.

Certamente un’ingenuità, ma un messaggio che non è certo sfuggito ai suoi milioni di follower, con il post che è finito sulla nota pagina fb “Sardegna rubata e depredata” scatenando le ire dei sardi.

"Senza dubbio non è andata lei personalmente a raccogliere conchiglie sulla spiaggia", il messaggio pubblicato dalla pagina fb da anni attiva a segnalare i furti di sassi e conchiglie dalle spiagge dell’Isola, “ma dall'alto dei suoi 1000 miliardi di follower – prosegue il messaggio – poteva rifiutare il gentile omaggio e far passare il messaggio che dal mare e dalle spiagge non si porta via niente”.

"Un'occasione persa per #chiaraferragni", la caustica conclusione.

Fra chi commenta la notizia, sono però anche molti quelli che difendono l’influencer, in questi giorni in vacanza nell’Isola e impegnata a mostrare, proprio attraverso i suoi canali social, le bellezze della Sardegna: “Le avrà raccolte il figlio e poi lei le rimetterà in mare”, spiega qualcuno,“ci sono anche decine di negozi di souvenir che vendono monili e conchiglie potrebbero essere state acquistate”, aggiungono altri. E poi c’è anche chi spiega, ostentando sicurezza: “Sicuramente farà un video in cui rimette le conchiglie in acqua”.

Chiara Ferragni, da parte sua, ha prontamente rimosso la story dalle sue pagine.

