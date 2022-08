È pioggia di critiche per Chiara Ferragni e Fedez dopo la pubblicazione sulle loro pagine Instagram di un video che li ritrae sull’orlo di un precipizio.

I due si trovano in vacanza a Ibiza, in Spagna, e come si sono affrettati a chiarire le immagini sono state realizzate durante un’escursione programmata e in cui erano accompagnati da guide esperte. A poco, però, è valsa la precisazione e centinaia di commenti di disapprovazione si sono riversati sulle loro pagine, con molti utenti preoccupati per i pericolosi tentativi di emulazione che una simile immagine potrebbe innescare.

Ad accendere il dibattito è poi arrivato anche il duro commento di Marina Di Guardo, mamma della celebre influencer, che proprio nel suo ruolo di genitore si è sentita di “bacchettare” figlia e genero per un’esperienza che avrebbero potuto evitare.

Tirata in ballo dalla sorella di Chiara, Francesca, che nel suo commento al post ha esclamato un “se lo vede mia mamma”, Marina Di Guardo ha precisato: “Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”. Il commento ha raggiunto quasi i 1000 like, un pensiero probabilmente condiviso da tutte le mamme che hanno visto il post.

Nessun commento, almeno per il momento, dai Ferragnez alla polemica.

