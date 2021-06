Castelsardo raddoppia. Dopo essere stato scelto come uno dei luoghi delle riprese del remake del film "La sirenetta", il celebre film della Walt Disney che aveva fatto furore nel 1989, ora il fantastico borgo ospiterà un'altra produzione internazionale, che sarà addirittura distribuita da Netflix. Per le riprese a Castelsardo si stanno cercando comparse locali, per la giornata del 23 giugno. Ma anche per le immagini che si gireranno nella vicina Isola Rossa (20 giugno) la produzione selezionerà altri volti. A Castelsardo le riprese si svolgeranno soprattutto nel centro storico, oramai diventato famoso nel mondo. Con le riprese di queste due produzioni internazionali lo sarà ancora di più.

"L'interesse di pellicole mondiali su Castelsardo ci fa ovviamente un immenso piacere - spiega il vice sindaco Roberto Fiori - Sono un veicolo turistico formidabile. Ci voleva, dopo i tristissimi mesi di pandemia".

"Sul film che andrà distribuito su Netflix - continua - ci è stato chiesto il massimo riserbo. Noi intendiamo rispettarlo, poi in seguito sarà la produzione stessa a fornire maggiori dettagli".

