La vita della coppia più famosa dei social, Chiara Ferragni e Fedez, sbarca su Amazon.

In arrivo una serie incentrata esclusivamente sulle vicende di casa "Ferragnez”, guest star il piccolo Leone e la nuova arrivata Vittoria ma anche tanti altri componenti della famiglia. Sarà un docu-reality in otto episodi, una produzione Amazon Original che debutterà su Prime Video a dicembre.

Lo ha annunciato ufficialmente l’influencer da 24,8 milioni di follower: "L'abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà questo dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l'ora che vada online. Sono sicura che vi piacerà".

Per pubblicizzare la nuova serie è stato diffuso un teaser in cui i due, in abito da sera sul tetto di un palazzo della galleria Vittorio Emanuele con vista Duomo a Milano, accendono l'hollywoodiana scritta “The Ferragnez - la serie”.

Entrambi hanno già lavorato con Amazon: Ferragni è stata una dei giudici della prima stagione di “Making The Cut”, fashion contest Amazon Original condotto da Heidi Klum e Tim Gunn, ed è protagonista del documentario “Chiara Ferragni Unposted”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 e disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Fedez è social brand ambassador di Prime Video in Italia, il primo a rivestire questa carica in Europa, oltre ad essere stato uno dei fuggitivi di “Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo S1”, primo show Amazon Original italiano, e arbitro e conduttore di “LOL: Chi ride è fuori”.

Nella serie sui Ferragnez il racconto dell’ultimo anno vissuto dalla famiglia: "L'Ambrogino d'Oro, il Festival di Sanremo, la nascita di Vittoria, la pandemia che sta continuando a modificare la routine di tutti noi. Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo".

