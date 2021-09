Anche Carolyn Smith tra le migliaia di italiani che da ieri stanno ricevendo la loro terza dose di vaccino contro il Covid.

La coreografa e giudice di “Ballando con le stelle” dal 2015 lotta contro un cancro al seno e dunque fa parte della categoria che deve sottoporsi in questa fase all’ulteriore iniezione per rafforzare l’efficacia del siero.

La 61enne britannica ha ricevuto la sua dose all'hub vaccinale di Villorba (Treviso) davanti al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e del commissario straordinario per l'Emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

"Bisogna vaccinarsi - ha detto - se si vuole stare veramente bene e si vuol ricominciare veramente a vivere, perché abbiamo passato un anno e mezzo veramente drastico. Dobbiamo andare avanti e ognuno deve prendersi la responsabilità. Io ho sempre fatto così".

"Sono sempre in prima linea per aiutare gli altri - prosegue -; non si deve avere paura del vaccino. Siamo in una fase in cui non si sa ancora quando sparirà il Covid. Io voglio vivere, voglio uscire, voglio lavorare, voglio abbracciare le persone, togliere la mascherina. Questa è libertà per me. E’ un dovere per qualsiasi cittadino - conclude - fare la vaccinazione, per se stesso e per tutelare gli altri. Mi sentivo più sicura con le due dosi, adesso con la terza andrà meglio".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata