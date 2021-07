Carolina Marconi, che a marzo è stata sottoposta a un intervento per un tumore al seno, sta affrontando le sedute di chemioterapia.

Sul suo profilo Instagram l’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato un post con un suo selfie, che la ritrae dopo essersi rasata i capelli a zero. Qualche settimana fa aveva optato per un taglio più corto.

"Ecco a voi la vostra pelatina. Non ne potevo più, vederli cadere, e rasarli è stata una liberazione", si legge nel messaggio per i suoi fan, "comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera, vediamo sempre il lato positivo. La salute è la cosa fondamentale, questo percorso mi sta insegnando molto, dico sempre che non sono malata, non siamo malati. È solo una situazione da risolvere".

E con la solita positività che l’ha accompagna in questi mesi ha aggiunto: "Comunque non mollo mai, umore a 'pallettoni', nonostante tutto".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata