Sempre sorridente, anche quando fa l’annuncio più tragico. La storia ex gieffina Carolina Marconi, che aveva annunciato di avere il cancro, comincerà mercoledì il primo ciclo di chemioterapia, per questo è andata dalla sua parrucchiera per accorciare i capelli.

"Sorrido ma non è facile”, ha spiegato mostrandosi su Instagram. “Ho sempre portato i capelli lunghi e li ho sempre adorati ma stavolta sono costretta a tagliarli. Tra poco rimarrò senza nulla come una noce di cocco ma non mi importa: ricresceranno. Ed io risolverò questa situazione”.

Carolina, che ha partecipato all’edizione del 2004 del Grande Fratello, va avanti con positività nonostante tutto: “Mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi, e ci terremo compagnia così mi potrete dire quale preferite. Corta? Con la frangia? Bionda? O rossa?”.

Il 24 marzo, aveva raccontato di recente Carolina Marconi, le è stato diagnosticato un tumore al seno: “Mi si è gelato il sangue quando i medici me lo hanno detto e sono scappata di corsa sbattendo la porta, sono andata al bar e sono scoppiata in un pianto senza fine”.

(Unioneonline/L)

