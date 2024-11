Continua il suggestivo viaggio musicale firmato The Jazz Club Network con un protagonista d’eccezione, il trombettista Carlos Sarduy accompagnato da Yarel Hernández al basso e Lukmil Perez alla batteria.

Questa sera, venerdì 1 novembre, all’Inout Music Club di viale Marconi a Cagliari con inizio alle ore 21.30 e domani al Vecchio Mulino di Sassari alle 20.30, nuova tappa del cartellone realizzato da CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna presieduto da Antonio Cabiddu, in collaborazione con l’Associazione culturale Il Jazzino.

Carlos Sarduy è un trombettista, compositore e polistrumentista cubano, riconosciuto e richiesto non solo sulla scena jazz internazionale, ma anche nel flamenco e nella musica popolare e moderna della celebre Isola del Centro America.

Lodato per la qualità del suono, la grande musicalità e l’incredibile versatilità, Carlos Sarduy è anche pianista, percussionista e produttore discografico.

Con un bagaglio alle spalle di questo tipo, non c'è da stupirsi che abbia impressionato grandi artisti come Chucho Valdés, Steve Coleman, David Murray, Esperanza Spalding, o che abbia ricevuto un Grammy Award per il tour Irakere 40 e due Latin Grammy Awards.

Nei suoi concerti, il virtuoso cubano offre un viaggio musicale potente attraverso un fraseggio melodico e sensibile, caratteristico di un linguaggio personale in cui si riflette la sua grande conoscenza della musica afro-cubana e la sua maestria nello sviluppo davvero innovativo del jazz.

Tanta musica, dunque, con la settima edizione del Jazz Club Network che, forte dei tre diversi palcoscenici sparsi per l’Isola, fino al 7 dicembre 2024 ospiterà una carrellata di band e di artisti in arrivo da tutto il mondo, complice un ventaglio di proposte studiate per accontentare i tanti gusti musicali degli spettatori: dalla musica black alla fusion, dal meglio del vocalism internazionale ai ritmi afro, latin e flamenco.

Concerti e incontri musicali di qualità, da godere anche nei periodi meno turistici dell’anno, come accade in questo ponte autunnale, per animare le serate degli amanti della musica live dal nord al sud dell’Isola, rivivendo le morbide atmosfere dei jazz club di tutto il mondo.

L.P.

© Riproduzione riservata