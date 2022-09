Milioni di fan preoccupati per Cara Delevingne, la supermodella e attrice inglese che da poco ha compiuto trent’anni. Apparentemente all’apice della carriera – è una delle più richieste del mondo – è stata fotografata poche settimane fa a un festival in stato confusionale, con le gambe coperte di punti rossi e lividi.

Spaventano anche le immagini che arrivano dall’aeroporto di Van Nuys, Los Angeles, dove la modella è stata vista (e ripresa) senza scarpe muoversi in modo agitato e quasi convulso, tanto da far cadere più volte il cellulare. La sensazione è che fosse visibilmente alterata, forse dall’assunzione di qualche sostanza. A un certo punto viene a prenderla un suv nero, per portarla via mentre lei sventola i piedi fuori dal finestrino.

All'evento tutto dedicato a lei e alla sua collezione #CaraLovesKarl, creata in collaborazione con il marchio fondato da Karl Lagerfeld, non c’era. E neanche agli Emmy Awards 2022, dove doveva partecipare insieme al resto dei colleghi del cast della serie “Only murders in the building”.

Secondo Tmz anche i suoi più cari amici sarebbero preoccupati: l’attrice Margot Robbie, che ha recitato con lei in “Suicide Squad”, e la sorella Poppy, sono state viste aggirarsi intorno alla casa della modella a Los Angeles, dove stando ad alcuni tabloid si sarebbe addirittura rinchiusa. La paura è che sia ricaduta nella depressione di cui aveva già dichiarato di soffrire dai tempi del liceo. “Quando vedo che le cose stanno andando troppo bene, faccio qualcosa per sabotare tutto”, aveva raccontato a Vogue.

