Non è affatto facile prevedere che esito avrà l’uscita al cinema di “Captain America: Brave New World”. Il quarto capitolo degli appuntamenti Marvel Studios sulle prodezze del patriottico super soldato, ha visto il passaggio della tuta con scudo stellato dall’impavido Steve Rogers al compagno di missioni Sam Wilson, prima conosciuto col nome di Falcon. Dopo l’impegno dimostrato nel ruolo da parte di Chris Evans, ora la scommessa degli studios punta su Anthony Mackie, chiamato a ereditare gli sviluppi dello stesso filone narrativo collegandosi ai prossimi avvenimenti del Marvel Cinematic Universe.

Atteso per febbraio 2025, accogliendo per la prima volta in un cinecomic Marvel il leggendario Harrison Ford, il titolo unirà anche stavolta l’azione al thriller politico: con la volontà del presidente degli Stati Uniti di reintrodurre Captain America nella gerarchia militare, Sam Wilson si troverà a gestire le conseguenze di un pericoloso incidente, muovendosi alla ricerca del responsabile di un complotto che minaccia di destabilizzare il mondo intero. Oltre alle due star troveremo anche Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore e Carl Lumbly. Sebbene il pre montato del film sia stato ultimato da tempo, sembra che gli studios stiano ancora lavorando al progetto per tentare di prevenire i rischi di un flop: come rivelato dall’insider Daniel Ritchman, l’esito negativo delle recenti proiezioni d’anteprima a porte chiuse ha portato ad effettuare delle riprese aggiuntive, cercando ove possibile di alzare il livello qualitativo del prodotto finale.

A difendere i piani in corso contro le voci circolate sui social, che hanno parlato addirittura di una riscrittura completa dello script, è intervenuto lo stesso Mackie commentando nel seguente modo: “Non è stato affatto riscritto, ogni film Marvel a cui ho preso parte ha avuto dei reshoots, quindi non si tratta di rielaborare o rifare. In pratica ottieni il film e la storia che vuoi, la monti insieme, poi torni indietro e giri qualche altra scena”. In aggiunta a ciò, sembra che i rimaneggiamenti abbiano motivato i creativi a introdurre nuovi personaggi e a cambiare una delle scene post-credits. La soffiata arriva stavolta dallo scooper @MyTimeToShineH, che ha specificato a tal proposito: “Nella versione originale di Captain America Brave New World il mondo pensa che Ross sia morto e nella scena originale dei titoli di coda Red Hulk faceva visita a Betty nella sua casa. Ma non è più così nella versione finale del film”.

Dal canto suo, a non sembrare troppo preoccupato per la sua interpretazione nei panni di Thaddeus Ross/Red Hulk è lo stesso Ford. Rivolgendosi in esclusiva a Empire, la star ha svelato di non essersi mai persa d’animo durante le riprese, anche trovandosi a sostituire l’eccellente lavoro compiuto nelle precedenti apparizioni da William Hurt. Su questo aspetto, ha rivelato in particolare: Ho cercato di comprendere le ambizioni dei realizzatori e di essere utile. Certo non me ne stavo seduto a casa la sera pensando: oh, cosa farò quando mi trasformerò in Hulk? Non mi sembrava un ruolo così difficile da interpretare. Ero un po' preoccupato di prendere il posto di Bill Hurt, che era un attore meraviglioso. Volevo trovare il modo giusto per interpretare questo personaggio dopo che il pubblico aveva visto altre persone farlo. Conosco solo superficialmente l'Universo Marvel: vivo in un altro universo, ma ho visto diversi film Marvel con meravigliosi attori che sembravano divertirsi. E ho pensato: beh, perché non io?”

In attesa che le fasi di perfezionamento si concludano al meglio, l’ultimo trailer ufficiale ha permesso di scorgere qualche dettaglio in più sui prossimi villain: oltre a vedere in azione i personaggi di Thaddeus Ross/Red Hulk, Joaquin Torres/Falcon e l’ignoto criminale con l’aspetto di Giancarlo Esposito, possiamo sentire per la prima volta la voce del personaggio di Leader: il temibile super cattivo interpretato da Tim Blake Nelson di cui ancora, tuttavia, non si conoscono le fattezze. Riferendosi all’impegno speso durante il film, l’attore ha dichiarato in passato: “L'ho in realtà girato due volte perché avevo lavorato sul set in origine un anno fa, poi siamo tornati e ho rifatto molte scene all'inizio dell'estate. Ogni singolo film che ho girato spero mi renda migliore”.

