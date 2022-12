Castelsardo ripropone una "due giorni" per allungare il divertimento e il weekend di Capodanno.

Si comincia venerdì 30 quando i Dj Andrea Satta, Mirko Serra, Federico Sechi Dj e Federico Bonetti apriranno la serata per scaldare il pubblico alla guest star della serata: Jimmy Sax, sassofonista di fama mondiale. Un fenomeno nato sul web ma che si è imposto, in breve tempo, sulla scena internazionale.

Musicista moderno, eclettico e versatile, fin da ragazzo ha iniziato a suonare dal vivo girando il mondo con la sua musica, esibendosi in alcune delle località più belle del pianeta, da Miami a Dubai, passando per Parigi, Capri, Cancun, St. Tropez, St. Barth, New Delhi e Monaco, solo per citarne alcune. L’ultimo giorno dell’anno, la piazza centrale si trasformerà invece in una discoteca a cielo aperto: aprirà la serata, la musica del Dj Fabrizio Ferrari, direttamente dalla radio Rtl 102.5 che scandirà anche il countdown della mezzanotte quando, dalle mura del Castello dei Doria partiranno i fuochi artificiali, visibili da qualunque punto della città.

Dai primi minuti del nuovo anno il palco sarà tutto per l’affermato Dj nazionale Andrea Zelletta che ha iniziato farsi conoscere nel mondo della moda calcando passerelle più prestigiose, da Dolce & Gabbana, ad Armani, a Richmond, a Bikkembergs, a Guess. Conquista il grande pubblico come tronista di Uomini e donne, per approdare poi al Grande Fratello VIP.

«La formula di proporre più serate si è già rivelata vincente e la riproponiamo anche quest'anno - sottolinea l'assessore al turismo Valeria Sini - siamo certi che gli artisti che abbiamo scelto offriranno uno spettacolo divertente e di qualità». «Gli eventi per le feste natalizie dureranno tutto il mese sino a Gennaio inoltrato - ricorda il sindaco Antonio Capula - e ce ne sono per tutti i gusti, da quelli per i più piccoli, sia nelle piazze che nella ludoteca, che le serate dedicate agli appassionati come il festival di canto sardo e la serata Gospel».

© Riproduzione riservata