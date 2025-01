Dopo aver annunciato nel 2018 il ritiro a tempo indeterminato dal cinema per occuparsi a pieno ritmo dell’azienda privata e degli affetti familiari, la star hollywoodiana Cameron Diaz torna con sorpresa a calcare la scena al fianco di Jaime Foxx nel film diretto da Seth Gordon “Back in Action”, in esclusiva per Netflix.

Considerata fra le interpreti americane più affermate degli anni novanta e dei primi anni duemila, l’attrice ha dato il via alla sua carriera col film campione d’incassi “The Mask”, lasciando agli spettatori il ricordo indelebile dei passi a due con l’esilarante Jim Carrey. Dal primo grande successo e dall’esplosione di notorietà che n’è seguita, sono arrivate le collaborazioni coi Fratelli Farrelly in “Tutti pazzi per Mary” ed altri ruoli di spessore drammatico come quelli visti in “Essere John Malkovich” e “Vanilla Sky”; senza ovviamente dimenticare una delle sue interpretazioni più impegnative: quella vista in “Gangs of New York” di Martin Scorsese.

A distanza di oltre un decennio dalla sua partecipazione in “Annie” di Will Gluck, la Diaz è attualmente impegnata per promuovere l’uscita del suo prossimo film: dopo la cancellazione della première di New York per via degli incendi scoppiati a Los Angeles, “Back in Action” ha trovato spazio durante una corposa anteprima berlinese, a cui hanno preso parte attiva i due attori protagonisti. Miscelando azione, commedia e intrighi spionistici, la pellicola tratta le vicende di Emily e Matt, due genitori che dietro le normali apparenze nascondono un passato come agenti della CIA.

Dopo un pò di tempo lontano dai servizi segreti per dedicarsi al focolare domestico, la loro copertura salterà improvvisamente, costringendoli a indossare nuovamente i panni di spie: ma ci dice che tornare ad essere un infiltrato non possa essere entusiasmante oltre che una smossa alla normale routine quotidiana? Anche le missioni ad alto rischio, tuttavia, possono sfigurare di fronte alle necessita che richiedono i figli.

Ad approfondire questo aspetto sono stati gli stessi Jaime Foxx e Cameron Diaz nel corso delle interviste rilasciate durante la promozione. Su questo aspetto, La Diaz ha espresso le seguenti considerazioni: “La cosa buffa è che quando i ragazzi sono giovani, tu sei tutto il loro mondo. E ti abitui che vogliano stare sempre con te, che vogliano passare del tempo con te. Per loro sei la cosa migliore che esista! Sei tutto. E poi, all'improvviso, non ti vogliono più intorno. Fa male, spezza il cuore, è come una separazione con l'amore della tua vita”.

E ricollegandosi a ciò che succede ai personaggi di “Back in Action”, aggiunge: “È come se i nostri personaggi ottenessero qualcosa che tutti i genitori desiderano di poter avere, quel momento in cui i figli tornano a vederli come persone straordinarie. Spero che questo film permetta questo tra genitori e figli, se lo guarderanno insieme, che facesse chiedere ai ragazzi: chi eri? In modo che i genitori possano rivelare un pochino di quello che sono.”

Sempre durante gli incontri con la stampa, la Diaz non ha perso occasione per confrontarsi anche sui dibattiti che interpellano l’opinione pubblica. In un’intervista video rilasciata a Complex, l’attrice ha lanciato una frecciata a Donald Trump, affermando che il vero presidente degli Stati Uniti, a suo avviso, sarebbe invece Elon Musk. Il commento sarcastico nasce dal fatto che il CEO di Tesla e Space X ha versato cifre astronomiche per sostenere la campagna elettorale, al punto da rubare la scena perfino al candidato in corsa. Esprimendo invece un punto di vista sullo sviluppo fuori controllo della tecnologia, ha affermato: “Se pensate a dove siamo attualmente nella tecnologia: ci sediamo davanti a uno schermo non ci parliamo, non dobbiamo parlare. E sappiamo tutti che ci stiamo allontanando dal pianeta perché ora Elon Musk è il nostro presidente”.

Quanto all’eventualità di un ritorno più stabile ad Hollywood, la Diaz ha rilasciato un commento ad Empire senza escludere del tutto questa possibilità, ma facendo le opportune precisazioni: “È difficile da dire. Se lo dico poi diventa reale. Mi riservo il diritto di dire sì solo se deciderò di farlo. Non sto lavorando a nulla adesso. Sono solo aperta a qualsiasi cosa abbia senso per me e per la mia famiglia in qualsiasi momento. Niente più commedie romantiche, solo commedie per mamme”.

