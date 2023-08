Saranno le sonorità internazionali di Enzo Favata The Crossing e l’ultima esibizione che decreterà il gruppo vincitore del primo “La Maddalena Jazz Prize” a chiudere la ventitreesima edizione di "Musica sulle Bocche".

Mercoledì 30 alle 21.30, al teatro Primo Longobardo di La Maddalena, il musicista e compositore algherese (sax soprano, clarinetto basso, keyboards e live electronics) salirà in scena con Pasquale Mirra (midi marimba, samplers e live electronics), Fabio Giachino (synth basso, piano acustico, tastiere, live electronics e Fender Rhodes) e Marco Frattini (batteria e samplers).

Giovedì 31 agosto Enzo Favata The Crossing chiuderà con il gran finale del festival. L’appuntamento è a Sassari in piazza Santa Caterina alle 21.30, per un concerto che celebrerà la fine della ventitreesima edizione di Musica sulle Bocche e getterà un ponte verso il festival del 2024.

