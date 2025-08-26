Si rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sarda: LesBeach, il festival lesbico organizzato dall’associazione culturale Baa Bà APS e Sardinia Friendly, in collaborazione con il Rainbook Festival e lo storico locale queer Fico d’India. L’edizione 2025 si terrà a Cagliari dal 28 al 31 agosto, con un calendario ricco di eventi e ospiti di rilievo.

Quattro giornate interamente dedicate alla cultura lesbica e queer, con un programma che spazia tra presentazioni di libri, musica dal vivo, stand-up comedy, dibattiti e momenti di socializzazione.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti al pubblico, a conferma della volontà degli organizzatori di rendere il festival un vero spazio culturale e aggregativo.

LesBeach è infatti una realtà unica nel panorama regionale e tra le poche in Italia a proporre un cartellone interamente dedicato alla cultura lesbica, offrendo non solo intrattenimento ma anche occasioni di riflessione e condivisione.

In parallelo al festival, dal 27 al 30 agosto si terrà anche il secondo motoraduno lesbico, che coinvolgerà dieci partecipanti provenienti da tutta Italia. Le motocicliste attraverseranno i principali centri dell’Ogliastra con escursioni, tour e tappe enogastronomiche, per poi riunirsi sabato 30 agosto al Fico d’India e prendere parte agli eventi di LesBeach.

