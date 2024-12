Franco Nero torna in Sardegna per ricevere il Premio alla Carriera. Oggi alle 17 il celebre attore, tra i più apprezzati dal pubblico e ammirato dai cinefili di tutto il mondo, sarà premiato al Teatro Massimo di Cagliari nell’ambito del Concorso per cortometraggi dedicati alla città capoluogo.

«I premi? Sono sempre stato restìo, anche se ne ho vinto centinaia in giro per il mondo. Quelli alla carriera, poi, mi fanno sorridere. Sembra che sia finito tutto, mentre io sono nel pieno della mia attività lavorativa: ho in mente due o tre progetti da regista, e uno musicale tra Messico e Cuba», racconta nell’intervista in edicola oggi su L’Unione Sarda Nero – all’anagrafe Francesco Sparanero, classe 1941 – protagonista di celebri pellicole, da “Django” a “Il giorno della civetta”, da “Il delitto Matteotti” a “Forza 10 da Navarone” e a “Il giovane Toscanini”, e più di recente “Django Unchained” (“ho fatto un piccolo cameo”, dice) di Quentin Tarantino e “L’esorcista del papa” con Russell Crowe, diretto in 60 anni di carriera, per un totale di quasi 250 film, da registi del calibro di (tra gli altri) Sergio Corbucci, John Houston, Damiano Damiani, Elio Petri, Claude Chabrol, Luis Buñuel e Rainer Werner Fassbinder, e interprete di serie televisive di successo in Italia e all’estero (vedi “Law & Order - Unità vittime speciali”).

L’attore parmigiano sarà intervistato dal giornalista Sergio Naitza e sarà protagonista di un momento musicale col jazzista Lino Patruno, che col suo gruppo e il solista Marco Argiolas al clarinetto lo coinvolgeranno in alcune canzoni tratte dal repertorio swing anni ’30 in un mini concerto davvero speciale. Ingresso all’evento libero.

Il riconoscimento a Franco Nero rientra nel cartellone del Premio per Cortometraggi “Tre minuti di Celebrità a Cagliari”, kermesse vincitrice dei bandi della Legge Cinema della Regione Sardegna e dei progetti artistici dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari.

Giunta alla settima edizione la manifestazione, curata dal direttore artistico Peter Marcias, vanta un montepremi di oltre 3mila euro e premierà il 20 dicembre al Notorious Cinema di Piazza L’Unione Sarda i migliori corti dedicati alla città capoluogo e le fotografie più suggestive di Cagliari che riscuoteranno il favore della giuria.

© Riproduzione riservata