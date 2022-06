Ultimo evento al chiuso prima dell’estate per la stagione dei Grandi Eventi 2022 di Sardegna Concerti in collaborazione con Cedac e Jazz in Sardegna, i nuovi gestori del Teatro Massimo di Cagliari che si sono fin da subito distinti per la qualità delle proposte artistiche e il coinvolgimento di un ampio pubblico composto da giovani e da appassionati over 60.

Da luglio e per tutta l'estate sarà un fiorire di grandi eventi tra Nora, Alghero, Riola Sardo fino a Portorotondo con celebri artisti di teatro e musica.

Sabato 18 alle 21 l’ospite d’onore sarà Marisa Monte e la sua band di nove elementi.

Autentica star internazionale, con oltre 10 milioni di album venduti e 4 Latin Grammy Awards, Marisa Monte è universalmente considerata tra le più importanti cantautrici contemporanee.

Acclamata come una popstar nel suo paese, osannata dalla critica internazionale per la sua versatilità e la capacità di spaziare tra generi musicali diversi, nell’ottobre del 2021 ha aggiunto al suo palmarès il Premio Tenco, il più prestigioso riconoscimento tributato alla musica cantautorale da parte della critica italiana.

Forte di questo ennesimo riconoscimento, Marisa Monte approda a Cagliari con “Portas” il nuovo progetto che dà anche il titolo al tour internazionale.

Registrato in più continenti durante la pandemia, l'album - il primo come solista nell’ultimo decennio - contiene anche un sorprendente omaggio alla Sardegna dal titolo “Vento sardo”, un singolo ispirato alle suggestioni dell’arcipelago maddalenino vissute durante una crociera in barca a vela.

Il brano, secondo la cantautrice sudamericana, sottolinea il costante cambiamento delle nostre vite proprio come succede alle impetuose direzioni dei venti che possono mutare all’improvviso.

Oggi Marisa Monte è riconosciuta come la più grande cantante brasiliana della sua generazione: i suoi brani fondono l’amore per la samba e il pop brasiliano con una profonda e ampia padronanza della scrittura e dell'arrangiamento, elementi che contribuiscono a creare il suo stile estremamente moderno ed eclettico.

L.P.

© Riproduzione riservata