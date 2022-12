Il Lirico di Cagliari si prepara a celebrare, nel 2023, il trentennale dei suoi spazi in via Sant'Alenixedda, traguardo festeggiato anche con il debutto, a gennaio, delle sue compagini in Oman, alla Royal Opera House di Muscat.

Il Teatro cagliaritano è stato inaugurato il 2 settembre 1993, quasi tre decenni fa. Oggi le scenografie di “West Side Story” di Bernstein – il musical che questo mese ha riscosso grande successo in città – hanno fatto da sfondo alla conferenza stampa che si è svolta sul grande palcoscenico cittadino e che si è aperta sulle note dei violini di Luca Soru e Svetlana Tsoneva.

«Una ricorrenza che cade in un momento felice, col suo ritrovato pubblico e il gran pienone registrato per West Side Story», ha sottolineato il sovrintendente Nicola Colabianchi nell'annunciare che con il nuovo anno sarà pronto anche l'atteso Teatro Ridotto adiacente da 320 posti intitolato al grande e indimenticato soprano cagliaritano Carmen Melis. «Tra tre mesi contiamo di poterlo finalmente aprire - ha sottolineato ancora – e sarà uno spazio importante che ospiterà concerti di musica e opere da camera, prove, incontri». Il trentennale è anche l’occasione giusta per dar via all'attività di internazionalizzazione del Teatro Lirico di Cagliari, interrotta dalla pandemia.

È tutto pronto infatti per il debutto alla Royal Opera House di Muscat – in Oman – con L’elisir d’amore di Donizetti e un Concerto di Gala. È la prima volta che il Lirico, con le sue compagini artistiche e tecniche stabili, vola fino alla Penisola arabica.

Il sipario del prestigioso Teatro dell’Opera si aprirà giovedì 5 gennaio alle 19 e sabato 7 gennaio alle 16. Ad andare in scena è la produzione del Lirico che ha calcato il palco lo scorso marzo (e prima ancora nell’ottobre 2009 e nel luglio 2015), che si avvale della regia di Michele Mirabella, noto ed apprezzato regista, autore, attore di teatro, radio, cinema e televisione. Le scene e i costumi sono di Alida Cappellini e Giovanni Licheri, le luci sono firmate da Franco Angelo Ferrari, riprese da Andrea Ledda, mentre i movimenti coreografici sono di Luigia Frattaroli.

L’orchestra e il coro del Teatro Lirico di Cagliari sono diretti dal maestro Jordi Bernacer, giovane ed apprezzato direttore d’orchestra spagnolo al suo debutto con i complessi cagliaritani mentre il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

L’elisir d’amore, una delle opere più raffinate di Gaetano Donizetti, soprattutto per la scrittura orchestrale, celebra la personale elaborazione dello stile comico del compositore. Venerdì 6 gennaio alle 19 è in programma, invece, un Concerto di Gala, intitolato “Opera Hits!”, che vede ancora protagonisti orchestra e coro del Teatro Lirico di Cagliari, diretti questa volta dal giovanissimo Gaetano Lo Coco al suo debutto con il Teatro di Cagliari. La serata offre al pubblico arie, duetti, cori, sinfonie e intermezzi celeberrimi, pagine tratte dalle opere più amate del repertorio lirico.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata