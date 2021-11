Al Bflat va in scena “377: in transito”, un racconto di viaggio multidisciplinare, frutto dell'esperienza vissuta dal contrabbassista e compositore Sebastiano Dessanay durante il suo 377 project, un itinerario attraverso i 377 comuni della Sardegna, uno al giorno, in bicicletta, senza sponsor, e con un ukulele basso.

Organizzato dalla Domina Edizioni Musicali con la direzione artistica di Marcotullio Coco, l'appuntamento sarà sul palco del jazz club di Via del Pozzetto a Cagliari questa sera, domenica 21, alle 20.30.

Le composizioni musicali originali, create da Dessanay solo con un ukulele basso, sono state sviluppate per questo spettacolo con l'ausilio del pianista australiano e residente in Sardegna Peter Waters e del percussionista sardo Roberto Migoni.

Una musica in divenire inframmezzata dai racconti di viaggio letti e interpretati dall'attore Mariano Cirina.

Il "transito" è un luogo virtuale dove tutti gli incontri avuti in viaggio dall'artista - sempre diversi, musicali, poetici, incontri umani ma anche inanimati, con la natura - vengono narrati in parole e musica.

Lo spettacolo è accompagnato dalla proiezione di immagini raccolte dallo stesso Dessanay, che illustrano il suo lento transitare attraverso territori e linee di confine.

“377: in transito” racconta la Sardegna in maniera nuova e originale e per questo diventa uno strumento forte di promozione dell'Isola, dove gli spettatori vivono un'esperienza sensoriale unica, tra suoni e immagini, e un'immersione totale nei luoghi, nelle genti, nelle storie.

L.P.

