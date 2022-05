Prima volta a Cagliari per la celebre formazione dei Neri Per Caso, in occasione del Bflat Jazz Festival diretto da Marcotullio Coco, che questa sera, venerdì 20 maggio, propone un doppio live alle 20.30 e 22.30 sul palco dello storico jazz club di via del Pozzetto.

La formazione del collettivo a cappella più amato in Italia, nata a Salerno negli anni ’90, è avvenuta, come suggerisce il nome, “per caso”.

In occasione di un live del 1994, il musicista Claudio Mattone li incontrò e chiese loro il motivo per cui si esibissero completamente vestiti di nero.

La curiosa risposta fu, appunto, “per caso”, e così questo aneddoto diede vita, poco tempo dopo, al loro marchio di fabbrica.

Da quel momento, ogni esibizione sarà rigorosamente in total black.

Il gruppo era originariamente formato da sei componenti, legati tra loro da rapporti di parentela più o meno stretti: Mimì e Gonzalo Caravano erano fratelli e figli del cantante Jimmy Caravano, i cugini Ciro e Diego Caravano anche loro fratelli, e poi Mario Crescenzo e Massimo de Divitiis.

Nel 2015 la formazione cambia: Diego Caravano abbandona il gruppo e al suo posto arriva Daniele Blaquier.

ll gruppo italiano è diventato famoso al grande pubblico con la vittoria nella categoria Nuove Proposte di Sanremo, nell’edizione del 1995.

In occasione della loro esibizione portarono sul palco proprio il singolo “Le ragazze”.

La loro peculiarità era quella di essere uno dei primi gruppi italiani ad esibirsi totalmente “a cappella”, senza quindi l’utilizzo di nessuno strumento musicale accompagnatore.

Un vero e proprio coro di voci virtuose e dall’intonazione perfetta.

Dopo l’esibizione di successo al Festival, i Neri per Caso pubblicano il

loro primo album omonimo.

Negli anni hanno collezionato una decina di lavori in studio (l’ultimo album è “We love The Beatles” del 2019), tanti singoli e riconoscimenti, oltre che diverse tournée all’estero, dove sono molto apprezzati.

Lo spettacolo, coinvolgente ed emozionante, comprende nel suo repertorio, oltre ai pezzi che hanno portato il gruppo al successo, anche importanti brani della musica nazionale ed internazionale.

Nel corso della loro carriera i Neri Per Caso hanno collaborato con alcuni tra i più importanti artisti italiani (Lucio Dalla, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Mario Biondi) e stranieri. La loro attività live e discografica continua ad essere una presenza fissa nell’universo musicale italiano ed estero mentre il loro impegno nel sociale mantiene costantemente un posto di primo piano attraverso la partecipazione a progetti umanitari e ad altre campagne di sensibilizzazione.

L.P.

© Riproduzione riservata