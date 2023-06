A Budoni un’estate a tutta musica con Roger Sanchez, Klingande, Dennis Ferrer, Rocco Hunt Damante, Rhove e Rondodasosa. Da domani, 1 luglio, prenderà il via la spumeggiante stagione del Maracuja Club, la discoteca più grande del nord Sardegna che negli anni scorsi ha già ospitato grandi nomi del panorama musicale italiano ed internazionale.

Artisti come Achille Lauro, Ghali, Luchè, Pinguini Tattici Nucleari, Gue Pequeno, Bresh, Capo Plaza, Axwell, Martin Solveig e Little Louie Vega sono passati da questo palco, attirando centinaia di giovani in cerca di divertimento e buona musica.

«Il nostro mantra è stato, fin dalla fondazione, trasmettere emozioni. Abbiamo sempre voluto stupire i nostri ospiti e offrire il meglio del panorama musicale. Ascoltare una buona musica, poter ballare, conoscere nuove persone e vivere momenti di relax, questo è quello che puntiamo a donare agli altri, ogni giorno, con il nostro lavoro», spiega Gennaro Santarpia, il general manager del Maracuja Club.

Per l’apertura di domani, primo luglio, in consolle ci sarà Sick Luke, per poi proseguire con Vale Pain, Neza e Nabi (8 luglio), Rondodasosa e Nko (18 luglio), Olly (25 luglio), Andrea Damante (29 luglio). Anche agosto è ricco di appuntamenti con Rhove (1° agosto), Klingande (5 agosto), Rocco Hunt (8 agosto), Snap! E Double you (10 agosto), Roger Sanchez (12 agosto), Dennis Ferrer e Shimza (15 agosto). E tanti altri fino alla chiusura della stagione estiva prevista per inizio settembre.

«Lanceremo anche altri format durante l’estate come “PL4YL1ST – Total White” con la Direzione Artistica di due storici Djs della Costa Smeralda, Dj Gass Krupp e Dj Nello Simioli, il format “Senorita” che spopola in tutta Italia con musica reggaeton ed, infine, serate dove ricordare e ballare super hit 90-2000 “Super Hits”», conclude Santarpia, che non trascura l’aspetto della sicurezza per i giovani frequentatori della notte. Il Maracuja Club, infatti, mette a disposizione dei pullman da molte località della Sardegna (Nuoro, Siniscola, Olbia) per accompagnare i suoi clienti al locale e ritorno, evitando così il rischio di incidenti stradali.

