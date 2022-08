Britney Spears ed Elton John insieme per un duetto.

Dopo la sentenza a novembre della giudice di Los Angeles Brenda Penny che ha sancito la sua liberazione dal padre, un aborto spontaneo a maggio e un matrimonio a giugno a Los Angeles, la regina e il re del pop hanno registrato "Hold Me Closer" in semisegretezza nello studio di Beverly Hills del producer Andrew Watts in luglio, e il brano è disponibile da oggi su tutte le piattaforme streaming.

Il singolo mixa "Tiny Dancer" di Elton John del 1971 con "The One" del 1992 "The One” e un tocco di "Don't Go Breaking My Heart” del 1976.

Il duetto è il secondo dopo quello che John ha registrato l'anno scorso con Dua Lipa combinando "Rocket man", "Sacrifice", "Kiss the Bride" e "Where's the Shoora?", grazie al quale Elton è diventato il primo artista solista a entrare con un single nelle top ten britanniche per sei decenni consecutivi: "Ne voglio fare uno all'anno", ha detto il cantante al "Guardian" che oggi lo ha intervistato.

Britney Spears ed Elton John si sono incontrati per la prima volta nel 2014 al 22° Annual Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party. "È stata un'idea di David", ha detto Elton al "Guardian" riferendosi al marito David Furnish: "Mi ha detto, non sarebbe fantastico che fosse Britney la 'guest vocalist' del remix di "Tiny Dancer?".

Dopo l’annuncio però Britney ha cancellato il suo profilo Instagram: “Sto imparando che ogni giorno è una tabula rasa, bisogna sempre cercare di essere una persona migliore e si deve fare ciò che ci rende felici... sì, scelgo la felicità oggi. Mi dico ogni giorno di lasciar andare l’amarezza e il dolore al fine di cercare di perdonare me stessa e gli altri per ciò che è accaduto”, ha spiegato su Twitter. Un modo per allontanarsi dagli haters in una giornata piena di soddisfazioni.

(Unioneonline/D)

