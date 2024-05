Dopo tre settimane di pausa riprende la rassegna concertistica “I concerti di primavera”, curata dall’Associazione Musicale Ellipsis. L'ottavo appuntamento è in programma lunedì 6 maggio alle 20.30 nella sala Sassu del Conservatorio di Sassari. Sarà di scena il duo formato da Duccio Beluffi (viola) e Ferdinando Baroffio (pianoforte).

La serata si aprirà con la Sonata op. 120 n°1 in fa minore di Johannes Brahms, uno degli ultimi lavori del compositore, composto per clarinetto (o viola) e pianoforte. Seguiranno poi due composizioni di Robert Schumann: i Märchenbilder op. 113, quattro pezzi per viola e pianoforte dall’atmosfera fiabesca, scritti nel marzo 1851, e l’Adagio e allegro op. 70, composto da Schumann nel 1849 originariamente per corno e pianoforte.

Duccio Beluffi nasce come violinista e nel 1997 vince anche il Concorso Internazionale al Teatro alla Scala. Interessato anche alla viola, si diploma con lode in questo strumento nel 2008 e vince subito il Concorso per prima viola al Teatro S. Carlo di Napoli. Nel 2009 vince l’audizione, come prima viola, alla London Philarmonic. Viene quindi invitato a collaborare con i Berliner Philharmoniker Camerata Ensemble.

Ferdinando Baroffio si diploma a Milano e si perfeziona poi, tra gli altri, con Bruno Canino, M. Sirbu, C. Chiarappa, D. Shafran, G. Cambursano, Pier Narciso Masi. Classificato ai primi posti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali svolge attività concertistica in Italia e all’estero suonando, sia come solista che in formazioni cameristiche, per prestigiose associazioni musicali.

© Riproduzione riservata