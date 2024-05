Si è messo in luce con la continua ascesa nella classifica di Smooth Jazz Club (ora è 69°), il network di oltre 60 stazioni radio nei paesi LATAM (Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela). Ora l'ufficialità: l'ultimo singolo di Roberto Tola dal titolo "Bossa Amor" è candidato ai Latin Grammy Awards.

La 25esima edizione si terrà a Miami il prossimo 14 novembre 2024, nel prestigioso Kaseya Center. Il brano concorre per il Latin Grammy nelle categorie Miglior Brano e Miglior Registrazione dell'Anno.

Per dare un'idea della popolarità e dell'importanza del premio basti ricordare che tra i vincitori ci sono Santana, Shakira, Alejandro Sanz e Paco de Lucia.

«Sembra retorico dirlo, ma veramente per me è già un importante traguardo essere fra i candidati» ha detto il chitarrista e compositore sassarese, già vincitore di diversi premi negli Usa con gli album e i singoli precedenti, peraltro ancora nella top 100 di diverse radio internazionali, come quelle dell'Austria e delle Filippine.

Nel brano “Bossa Amor” che oscilla tra jazz e bossa nova suonano oltre a Tola anche il pianista italoargentino Luciano De Rosa, il batterista Lucio Cheli, anch'egli italiargentino, e il bassista polacco Maciek Szczyciński.

