Dalla Sardegna volerà nella città dei fiori, per partecipare alla prossima edizione di Casa Sanremo Live Box, la grande vetrina della musica emergente. Un sogno che si avvera per Gianmario Littera, il cantautore di Birori che l’11 febbraio si esibirà con un suo brano, sul palcoscenico del Palafiori, nella settimana del 71° Festival della Canzone Italiana.

«Ho vinto l’accesso al Live Box la scorsa estate, durante la partecipazione a The Voice Sardegna – racconta -. Parteciperò con il mio inedito "Artista", che parla di un caro amico che mi ha lasciato troppo presto. Sono molto emozionato, avere l’opportunità di far ascoltare un mio brano ad un pubblico così vasto e a una giuria di spessore è un sogno che inseguo da tempo». Casa Sanremo rappresenta infatti il cuore pulsante del Festival della canzone italiana, punto di incontro tra artisti, discografici, sponsor, giornalisti, critici musicali ed esperti del settore.

«Compongo musica e scrivo testi sin da ragazzino – prosegue l’artista - e raggiungere un traguardo così importante da autodidatta è una grande soddisfazione».

Classe 1975, Gianmario Littera lascia il piccolo paese del Marghine a 24 anni per trasferirsi a Olbia, dove oggi vive con la moglie Sara e i loro 3 figli, lavorando come impiegato. Ma la musica è da sempre nella sua vita, e ad essa dedica buona parte del tempo libero.

«Comporre canzoni è il mio modo di esprimere emozioni, scrivo quasi ogni giorno e cerco sempre di migliorare la mia voce – dice Littera -. Negli anni ho preso parte a vari progetti musicali, partecipando a contest e festival. Ho inciso due album e composto oltre 50 brani. Ma il mio più grande intento – precisa con umiltà - è emozionarmi e far emozionare chi mi ascolta, in un mondo frenetico e interconnesso, dove si ha sempre meno tempo per fermarsi ad ascoltare».

Casa Sanremo sarà anche una grande opportunità di crescita e formazione. «Oltre all'esibizione, Gianmario parteciperà a una giornata di workshop con il maestro Ciro Barbato – spiega Beniamino Pistidda, presidente della "Popular Music School" di Sassari, la scuola partner ufficiale di Casa Sanremo, che ha selezionato l'artista sardo -. Un'importante occasione dunque, sia per accrescere le sue competenze e conoscenze, sia per farsi conoscere nel panorama della musica nazionale».

