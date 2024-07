Un processo a dir poco travagliato sta affrontando da parecchio tempo il chiacchierato rifacimento live action di “Biancaneve” della Disney.

Il film diretto da Marc Webb e sceneggiato da Greta Gerwig, cui dobbiamo soprattutto il “Barbie” dello scorso anno, vedrà Rachel Zegler, già apprezzata nel “West Side Story” del 2021, nei panni dell’iconica principessa e Gal Gadot indossare le vesti della perfida strega. Concepito con la volontà di sviluppare la trama principale portando la protagonista ad affermarsi nel ruolo di leader, l’adattamento del film d’animazione uscito nel 1937 ha dovuto far fronte fin dall’inizio a una lunga serie di problemi: dalle polemiche scatenate sui social per la scelta dell’attrice protagonista, agli stravolgimenti iniziali dello script che puntavano a sostituire i personaggi del principe e dei nani con altri totalmente inediti, fino alla pubblicazione della prima immagine ufficiale che per la qualità discutibile degli effetti visivi ha alzato a dismisura il malcontento tra i puristi dell’opera originale.

La scelta di posticipare l’uscita al prossimo anno, oltre ai motivi derivati dallo sciopero di attori e sceneggiatori, è dovuta perciò al tentativo di porre rimedio laddove i feedback negativi non hanno portato ai risultati sperati. Come se non bastasse, stando a un report rilasciato dal noto insider MailOnline Disney, la casa di produzione avrebbe già superato la soglia dei 300 milioni di spese, al punto da mettere in difficoltà le programmazioni future se il film dovesse risultare un flop: “Disney si è trovata costretta a rimandare Biancaneve perché hanno già speso tantissimi soldi, e se dovesse rivelarsi un disastro al box-office tutti i futuri remake in live action sarebbero a rischio, così come un potenziale sequel del film”. Sullo sforzo disperato dello studio di riappacificarsi con la fanbase, ha aggiunto: “Ma non è tutto, stanno cercando di far fronte alle pesanti critiche che sono arrivate in rete realizzando un film che possa piacere, e che soprattutto sia fatto nel modo giusto. Hanno compreso di aver sbagliato alcune cose e vogliono raddrizzare il tiro. Si tratta di una tempesta perfetta in questo momento. Hanno rimandato il film anche per via del merchandising. Devono realizzare tanti giocattoli e hanno bisogno che i nani e il resto dei personaggi siano esattamente come dovrebbero essere”.

Nel frattempo, non è ancora chiaro se i test-screening abbiano avuto un esito confortante o meno. I pareri in questo senso si direbbero diametralmente opposti, tra l’insider Daniel Ritchman che parla di feedback interni estremamente positivi e le fonti di EmpireCity Box Office che alludono invece a un risultato disastroso: “In realtà posso confutare questa indiscrezione di Daniel. Come ho detto mesi fa, il film era in difficoltà prima che lo rinviassero di un anno, i test-screening non sono andati bene e le persone coinvolte non hanno molte speranze. Il film è un disastro e non funziona nonostante i reshoots”. In questa situazione di preoccupante instabilità, arriva la notizia che le riprese sono giunte al termine, dando così il via alle lunghe fasi di post produzione.

L’informazione è arrivata dal profilo Instagram della Zegler, confermando la fine del ciclo di riprese aggiuntive e manifestando pubblicamente l’entusiasmo per aver preso parte a un progetto di cui si sente orgogliosa, insieme a tutte le persone speciali che compongono il cast e la troupe. Quanto alle critiche ricevute per la sua origine latina, che secondo alcuni non sarebbe conforme all’aspetto della controparte animata, l’attrice s’è sempre dimostrata pronta a reggere le pressioni.

Parlando lo scorso anno in un episodio di Actors on Actors di Variety, ha dichiarato: “Sono così grata per quei momenti perché mi fanno sentire come se fossi fatta di Teflon. Provo la sensazione che nulla possa ferirmi perché hanno detto il peggio che potevano dire. Dici semplicemente: 'Grazie molte per tutto questo. Ho molto amore nella mia vita e sono davvero grata'. Abbiamo la possibilità di fare il nostro lavoro e lasciamo che sia quello a parlare”.

Giovanni Scanu

