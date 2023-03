«A 18 anni ho subìto uno stupro».

Bianca Balti, a distanza di vent’anni, decide di aprirsi e raccontare un’esperienza terribile vissuta quando era appena una ragazzina.

Lo ha fatto a Belve, nel salotto della giornalista Francesca Fagnani su Rai2: «Ero a un rave in stato di ebbrezza, non ero lucida – ha ricostruito la supermodella lodigiana -. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva, da un bacio si è passati alla violenza».

Successivamente ha provato a cercarlo: «Andavo a tutti i rave, sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari c’era “una storia” e non “uno stupro”. L’ho rivisto dopo anni, quando facevo già la modella: usciva da un Sert (il servizio per le tossicodipendenze) e mi ha fatto piacere vederlo, perché nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire “siamo amici”».

Al Sert c’era stata per i problemi di droga: «Ho smesso quando non ce la facevo più, quando non avevo più voglia di vivere. Quello è stato il momento più basso, avrei voluto morire, ma siccome non ero abbastanza coraggiosa da togliermi la vita, allora ho detto “proviamoci”».

