Cosa ci aspetta oggi, 11 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Tendete a cercare la produttività anche quando dovreste riposarvi. Non fatene una malattia...

Toro: Talvolta svegliarsi ottimisti e speranzosi è possibile: bastano un caffè forte e un romanzo coinvolgente.

Gemelli: Un sottile senso dell’umorismo è la vostra arma segreta: usatelo per conquistare una persona!.

Cancro: Non avete ancora deciso se troncare i rapporti con un amico di lunga data? Dategli un ultimatum...

Leone: Il cuore o il cervello? Fate una lista di pro e contro per scegliere da quale parte stavolta è meglio stare.

Vergine: Entrare nelle vite altrui è per voi un gioco da ragazzi: la vera sfida, però, è rimanerci a lungo...

Bilancia: Sapete sempre come reagire alle situazioni più difficili: usate tutte le vostre energie per superarle.

Scorpione: Talvolta la vendetta va servita fredda, quando i vostri nemici non se lo aspettano: giocatevi l’effetto sorpresa!

Sagittario: Troverete le risposte ai vostri dubbi confidandovi con degli estranei. Attenti a chi scegliete...

Capricorno: Cominciare una giornata con della sana attività sportiva può migliorare il vostro umore ballerino.

Acquario: Quando andrete in vacanza con gli amici ricordatevi di non lamentarvi. O non farete più questi viaggi...

Pesci: Per onorare una vecchia amicizia organizzate una serata all’insegna dei ricordi e dei racconti!

