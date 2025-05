Cosa ci aspetta oggi, 12 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi dovrete far scorta di impulsività per ottenere ciò che volete, anche se preferireste usare la ragione...

Toro: Oggi potrebbe essere il giorno ideale per svoltare la vostra vita: cominciate da ciò che non vi soddisfa.

Gemelli: Ricordatevi di concentrarvi sempre su ciò che volete e non su ciò che gli altri vogliono per voi.

Cancro: Le coincidenze in amore sono sempre un’occasione da cogliere: non fatevela scappare ancora!

Leone: Tenete sempre a mente chi siete e cosa avete fatto per aver raggiunto i vostri obiettivi.

Vergine: L’amore sembra avervi dimenticato? Prendete voi l’iniziativa, magari uscendo con quel collega nuovo...

Bilancia: Talvolta la vera felicità si può trovare nelle cose più semplici, come in una gita con gli amici.

Scorpione: Ritroverete il senso di ogni cosa guardando delle vecchie foto e rileggendo le pagine di un vecchio diario...

Sagittario: Non tutto il male viene per nuocere: talvolta dalle sconfitte si imparano delle belle lezioni di vita.

Capricorno: Non è da tutti la completa solitudine, ma dopo questa giornata in ufficio non desiderate altro.

Acquario: Ricominciare da zero un’amicizia dopo un lungo periodo di lontananza? Valutate se ne vale la pena...

Pesci: La vostra genuinità vi fa apprezzare da tutti, ma qualcuno potrebbe approfittarsene. Attenti a chi vi sta intorno...

