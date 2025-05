Tante emozioni, empatia e l’entusiasmo del suo pubblico, giovani ma anche over 40, al concerto in solo di Pierdavide Carone, cantautore, chitarrista, ex divo di Amici di Maria De Filippi, il talent show che lo ha lanciato dopo il podio nell’edizione del 2009, e recentissimo vincitore della trasmissione di Rai1 “Ora o mai più”.

Dopo 15 anni di carriera Pierdavide Carone ha dimostrato tutte le sue straordinarie qualità di autore e una caratura superlativa di interprete sensibile che sta riscuotendo sempre maggiori consensi.

Per metà sardo, con mamma cagliaritana e nonna di Samassi, Pierdavide Carone ha inanellato già tanti traguardi e la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2012, scelto da Lucio Dalla per un duo indimenticabile nella canzone Nanì, ad un soffio dal podio, gli aprì tantissime strade dimostrando fin da giovanissimo una personalità fuori dal comune.

Ma ancora prima del Sanremo, con il grande artista bolognese, la vittoria sul palco dell’Ariston nel 2010 come autore della canzone di Valerio Scanu “Per tutte le volte che…”.

Ma non solo musica perché nella lunga giornata cagliaritana al Teatro Massimo, Pierdavide Carone ha incontrato musicisti, compositori, fan e appassionati in una masterclass intensa e dai tanti risvolti organizzata dall’Accademia del Pop diretta da Massimo Satta e coordinata da Patrizia Comunale.

Ora il suo pubblico lo aspetta presto per un concerto completo con la sua band come lo stesso artista auspica nel saluto ai lettori de L’Unione Sarda.

