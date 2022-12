Bianca Atzei in ospedale a Milano a pochi giorni dal parto.

Lo racconta il compagno e “Iena” Stefano Corti: «In tanti ci avete chiesto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo, ha avuto problemi di salute oltre a una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma è ancora ricoverata. È nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa».

La cantante di origini sarde e Corti aspettano un bambino, il piccolo Noa Alexander.

«So che tra pochi giorni - ha raccontato lei in un monologo alle Iene - quando lui sarà finalmente qui con noi, lo accoglieremo nello stesso modo in cui abbiamo iniziato a cercarlo tre anni fa: con amore. In questi mesi ho lasciato scivolare su di me tutte le mie emozioni, belle e brutte, ho cercato di godermi ogni istante di questa gravidanza… e cerco di farlo anche adesso che manca meno di un mese al parto».

A ottobre dell’anno scorso ha vissuto la tragedia di un aborto. Ma oggi, dice Bianca, «sono grata» perché questo bambino «arriva dopo tre anni di tentativi, dopo mille esami, punture, prelievi, dopo un figlio perduto, dopo che la nostra coppia ha affrontato mille difficoltà».

