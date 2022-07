Ritorna in Sardegna per due date, a Cagliari e Riola Sardo, Edoardo Bennato.

Giovedì 21 luglio il cantautore tra i più apprezzati della scena italiana sarà in concerto al Teatro Massimo (e non al Parco della Musica come annunciato inizialmente), già tutto esaurito. Poi tappa il 23 luglio al Parco dei suoni della cittadina oristanese per uno dei Grandi Eventi dell'estate 2022.

"Non è un mistero che io ami la Sardegna - spiega Bennato - e soprattutto la sua gente. Al di là dei luoghi comuni, sono consapevole dei problemi che attanagliano la Sardegna e più in generale il sud di questo sgangherato Paese... purtroppo non basta il mare strepitoso per far decollare quest'isola che, per fortuna, c'è!".

Pinocchio e Peter Pan protagonisti dei dischi dei suoi più grandi successi, favole che secondo il cantante ancora vivono nel 2022 tra social e telefonino-dipendenza. “Cambia la tecnologia, cambiano le mode - racconta - ma non i messaggi intrinsechi”.

Nell’Italia 2022 “il gatto e la volpe fanno ancora il loro mestiere, mangiafuoco, il burattinaio, tiene in mano i fili e fa ballare i burattini, grilli parlanti e sparlanti impazzano dovunque, sui social, in tv, nei comizi e la fata (metafora della condizione femminile) se la passa sempre peggio. E siamo ancora alla ricerca dell'isola che non c'è...”.

