Rievocando sensazioni nostalgiche per chi ha conosciuto la prima storica serie animata firmata Hanna-Barbera, è in arrivo il nuovissimo adattamento in chiave moderna - pensato per il pubblico adulto - della famiglia preistorica “Gli Antenati” intitolato “Bedrock”. Trattasi di uno spin-off che racconterà le vicende dei celebri personaggi molti anni dopo gli avvenimenti dei precedenti episodi.

La sceneggiatura del progetto è firmata Lon Zimmet insieme a Lindsay Kerns, la produzione è invece a cura di Warner Bros Animation e Fox Entertainment.

Dopo aver annunciato il progetto ben due anni fa, la FOX - come sappiamo, a capo di serie animate di straordinario successo come “I Simpson” e “I Griffin” - ha finalmente svelato i nomi delle star coinvolte nello show. Fra di essi spicca in particolare il nome di Elizabeth Banks, che oltre ad aver dato la voce al personaggio di Ciottolina - la figlia di Fred e Wilma, qui in una versione adulta del tutto inedita - ha collaborato anche in qualità di produttrice esecutiva. Il doppiatore del personaggio di Fred sarà invece Stephen Root, Amy Sedaris per Wilma, Nicole Byer per Betty, Joe Lo Truglio per Barney e Manny Jacinto per il ruolo di Bam Bam.

Trascorsi vent’anni rispetto alla storia principale, Fred è ormai prossimo alla pensione, mentre Ciottolina, ormai adulta, si appresta ad intraprendere una brillante carriera. E mentre dall’Età della Pietra si procede man mano verso quella del Bronzo, adattarsi al progresso sarà più difficile di quanto preventivato per la comunità di Bedrock.

Nel 2021 il presidente della FOX Michael Thorn ha affermato: «Prima ancora della Springfield dei Simpson, della Quahog dei Griffin o prima che i Belcher iniziassero a servire hamburger a Ocean Avenue, c'erano i Flintstone e Bedrock». E a seguire: «La loro importanza nel mondo dell'animazione è fuori discussione e l'idea di rinnovarla per un pubblico odierno è una scommessa che qui alla FOX non vediamo l'ora di compiere, insieme a Warner Bros, Elizabeth e Lindsay. Nessuna pressione, sul serio».

Non poteva mancare a questo proposito anche una dichiarazione dal presidente esecutivo di Warner Bros Animation Peter Girardi: «I Flintstone sono stati il primo esempio di famiglia animata trasmesso in prima serata. Elizabeth e Lindsay hanno compiuto una brillante interpretazione dei personaggi, e FOX e Brownstone sono i partner perfetti per farli tornare a vivere. Tutto ciò è favoloso». Non rimane che attendere a questo punto la data d’uscita, ancora sconosciuta. Restiamo in trepidante attesa.

Giovanni Scanu

© Riproduzione riservata