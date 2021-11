"Bandidos e Balentes. Il codice non scritto" del regista sardo Fabio Manuel Mulas trionfa a New York all'Universal Film Festival, rassegna internazionale di cinema indipendente.

La pellicola, che vede protagonisti attori non professionisti, si è aggiudicata il riconoscimento nella categoria action-thriller.

Fabio Manuel Mulas, 42enne di Bono, è stato già premiato per questo film in altre rassegne. "Bandidos e Balentes" era l'unica opera italiana selezionata al Festival.

"Una grande soddisfazione personale ma anche un riconoscimento per il mondo dell'arte e della cultura sarda", spiega il regista.

Il film è stato girato nell’entroterra sardo: la vicenda è ambientata negli anni '50, in un'isola selvaggia e di grande bellezza, e ruota attorno a conflitti e faide.

"Questa vittoria è stata per me una grande sorpresa – prosegue ancora Mulas – in finale c'era la concorrenza anche di due pellicole che avevano avuto la nomination all'ultimo Oscar”. Poi, la dedica speciale “a tutto il mio staff, a chi ha contribuito alla realizzazione del film e al popolo sardo, col suo patrimonio storico, culturale e di valori inestimabile, ma a livello internazionale ancora tutto da scoprire".

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata