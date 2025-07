Ultima data per AsinArt25- il festival del Golfo, la manifestazione culturale e musicale organizzata a Porto Torres e all’Asinara dall’Ac Caats-Cunsorziu Artistas Artesanos Turritanos Sardos con il contributo del Comune turritano e della Fondazione di Sardegna, in partenariato con Heliogabalus Acsd e Teatro Caverna Bergamo.

La programmazione si chiude con l’artista Paolo Angeli, musicista galllurese e internazionale che si esibirà in concerto sull’isola dell’Asinara, a Cala Reale, l’8 agosto alle ore 20, preceduto dalla chitarrista Caterinangela Fadda.

Al termine salirà sul palco il cantautore turritano Federico Marras Perantoni, accompagnato in un set acustico in programma sul battello, in mezzo al mare, nel viaggio di ritorno alle 23 dall’isola a Porto Torres, insieme a Peppino Anfossi e Alessandro Zolo.

La partenza per godersi lo spettacolo è prevista alle ore 15.30 dal porto Marina di Stintino, con rientro da Fornelli alle ore 23. L’evento AsinArt si è sviluppato in nove giornate dal 4 al 12 luglio nel parco Chico Mendes. Per partecipare occorre prenotare al numero info-line 3517315263.

© Riproduzione riservata