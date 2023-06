Venti spettacoli in dieci giorni, articolati tra Olbia, Budoni, Quartu e Cagliari: il Teatro Circo Maccus si prepara ad un’estate da protagonista, dopo tre mesi vissuti tra le scuole di tutta l’isola, con la partecipazione di oltre duemila bambini e insegnanti. È la prima stagione del Festival “Circondando 2023”, che partirà il 23 e il 24 giugno ad Olbia: «Ci auguriamo di crescere e prosperare negli anni», spiega la direttrice artistica e fondatrice della compagnia Virginia Viviano, «affinché il suo soffio vitale possa continuare a circondare sempre più luoghi e persone».

Nel primo appuntamento olbiese, alle 20 di venerdì, andrà in scena “Nata dalla Luna” in piazza Santa Croce, un classico del repertorio di Viviano: la storia di una ragazza concepita sul satellite quando era talmente bassa da bagnarsi nel mare, e animali e persone venivano catturati dalla sua forza di attrazione. A seguire, in piazza Elena di Gallura, sarà la volta della compagnia Le Cabriole con L’èchappèe, un divertissement sul tema dell’attesa e della maternità. In questa stessa piazza, sabato, alle 20 il Teatro del Sottosuolo presenterà Retornable con la ricerca, da parte di un clown bianco, dell'Augusto tra i bambini del pubblico. Alle 22 spazio al Circo Sottovuoto di Torino con “Che coppia”, la storia di Rotty e del suo compagno André, che le rovinerà un elegante spettacolo.

Domenica Circondando si sposterà a Budoni, dove rimarrà sino a mercoledì 28: a esordire sarà Daniela Bandinu con Mediterrarte, dalle 20, poi toccherà a Le Cabriole con L’èchappèe. Lunedì torneranno in scena Nata dalla Luna e Che Coppia, mentre martedì, alle 19, arriverà il momento del laboratorio di acrobazie del Circo Maccus. Il giorno dopo, invece, dopo il bis di Le Cabriole, Budoni accoglierà il Teatro delle Foglie con “Immaginaria”, dove corde, nodi e ingranaggi saranno i protagonisti di una storia di fantasia.

Da giovedì, invece, il Festival si sposterà nel sud Sardegna, dal parco Parodi alla piazza XXVIII Aprile del giorno seguente. L’arrivo a Cagliari è previsto per il weekend dell’1 e del 2 luglio, al Lazzaretto: aprono alle 19, sabato, i laboratori del Circo Sottovuoto, poi L’èchappée alle 21 e a seguire Cartoon Toylete del Teatro nelle Foglie, spettacolo d'esordio da solista, 12 anni fa, del pluripremiato clown argentino Niño Retrete.

Domenica la chiusura: alle 19 la conferenza “Ecologia ed ecosistemi” a cura dell’architetto Luca Spitoni. Dopo, alle 21, l’ultimo atto è una serata di cabaret con tutte le compagnie ospiti.

(Unioneonline/L.Ne.)

