Dopo Santu Lussurgiu e Sennariolo rientra nella sua sede originaria di Sassari il 26° Festival internazionale di arte in strada. Per quattro giorni, dal 14 al 17 settembre, la manifestazione animerà le strade e gli slarghi del Centro Storico sassarese con alcuni interventi itineranti nel corso della giornata, mentre il programma serale si svolgerà all’aperto nella nascente cittadella delle arti performative dello Spazio Tev in via Giuseppe De Martini 13-15 a San Giorgio, la casa della compagnia Theatre en Vol.

L'apertura giovedì 14 dalle ore 18 con l’esposizione delle “Macchine per Azioni”, realizzata da Theatre en vol in collaborazione con Nanni Campus. A seguire (20.30) la Compagnia La Casa di Creta porterà in scena lo spettacolo teatrale “Madri di Guerra” e alle 21.30 protagonista la Nuova Orchestrina Altalena.

Nelle altre giornate si esibiranno anche la Compagnia Pilar Ternera con “La Fanciulla senza Mani”, Le Gramigne con "Canzoni per Piante Cattive", Cie Oltrenotte - Racconti dell’Illusione (teatrodanza), e Theatre en Vol con “Lassù le ali non hanno ruggine”. Chiusura domenica alle 21 con il progetto site specific di teatrodanza, circo e musica "Ad hoc” curato dal Collettivo km.0.

