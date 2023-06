Riparte con quattro grandi eventi il coinvolgente palinsesto estivo del 'teatro sotto le stelle' di Santa Margherita di Pula nello spazio all’aperto inaugurato nel 2016 grazie all’intuizione di Lorenzo Giannuzzi, patron del Forte Village.

La sua programmazione variegata e di altissimo livello, una location straordinaria, immersa nella magica bellezza della costa sud occidentale e la sua atmosfera unica sono gli elementi che hanno permesso alla Forte Arena di affermarsi come una delle destinazioni più prestigiose e apprezzate per lo spettacolo dal vivo nel panorama isolano.

La riconferma arriva anche nel 2023 con un cartellone d’eccezione che spazia dalla musica d’autore di Tiziano Ferro e Gigi D’Alessio, all’inconfondibile ironia di Checco Zalone, passando per il musical intramontabile con la storia affascinante di Belle e la Bestia.

L’apertura, attesissima, è con Tiziano Ferro, domenica 16 Luglio alle ore 21.30, un live desiderato da anni visti i due precedenti annullamenti causa covid.

Lo straordinario cantautore italiano, che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, salirà sul palco della Forte Arena per una serata indimenticabile, unica in Sardegna e fortemente voluta per accontentare chi per ben due volte aveva sperato di assistere al suo concerto.

Uno spettacolo appositamente studiato per la suggestiva location, dove l’artista regalerà al pubblico le sue melodie coinvolgenti e la sua potente voce, accompagnate dalla travolgente energia che contraddistingue le sue performance.

Sabato 29 Luglio, sempre alle 21.30, spazio a Gigi D’Alessio con “Dove c’è il Sole Tour”.

Il concerto, anche in questo caso unica tappa nell’Isola, è il nuovo viaggio live che porterà l’artista partenopeo sui palchi delle principali arene estive.

Pochi giorni fa milioni di telespettatori lo hanno seguito in diretta su Rai1 con uno strabiliante show in Piazza del Plebiscito nella sua Napoli.

Alla Forte Arena, grazie ad una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi, il cantautore napoletano abbraccerà il pubblico con la grande passione che lo contraddistingue per cantare insieme le sue canzoni più amate: dai brani storici tra i quali “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella”, “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Incursione nel musical con La Leggenda di Belle e la Bestia in programma Sabato 5 agosto alle ore 21.

I personaggi amati di questo classico racconto si esibiranno in uno spettacolo coinvolgente e suggestivo, in cui musica, danza e scenografie mozzafiato si fonderanno insieme per creare un'esperienza teatrale indimenticabile.

Il musical, liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont, portato in scena dalla “Compagnia dell’Ora, sarà un viaggio emozionante attraverso una nuova storia di amore e di avventura, dall’epilogo inaspettato, che conquisterà il cuore di grandi e piccini.

Testi e regia sono di Luca Cattaneo, musiche di Enrico Galimberti, mentre coreografia, costumi e scene sono rispettivamente di Silvia de Petri, Silvia Pedretti e Fabrizio Cattaneo.

La chiusura sarà con l’impareggiabile genio della risata Checco Zalone ed il suo esilarante “Amore + Iva Tour” in cartellone Sabato 12 Agosto alle ore 21.

Uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano, il celebre attore si prepara a stupire la Sardegna con uno show spettacolare, totalmente inedito, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino e prodotto da Arcobaleno Tre e MZL.

Undici anni dopo il “Resto Umile World Tour” e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano, l’artista pugliese farà tappa alla Forte Arena con un tour straordinario della durata di un anno che ha debuttato a Firenze lo scorso anno grazie all’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta.

Musica, racconti, imitazioni, parodie e la straordinaria ironia di un autentico caposcuola della nuova comicità all’italiana promettono una serata memorabile considerato che Zalone arriva nell’Isola per la prima volta con uno spettacolo teatrale.

