Come di consueto sono state annunciate le nomination agli Oscar 2023.

La serata, presentata dal conduttore Jimmy Kimmel, si terrà a Los Angeles nella notte tra il 12 e il 13 marzo.

Il botto di nomination lo ha ottenuto il film Everything Everywhere All at Once (11), 9 invece per Niente di nuovo sul fronte occidentale e Gli spiriti dell’isola.

Per l’Italia occhi puntati sull’Oscar al miglior cortometraggio, tra le nomination Le pupille di Alice Rohrwacher.

Miglior film

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Elvis

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Women Talking

Triangle of Sadness

Top Gun: Maverick

***

Miglior regia

Martin McDonagh – Gli spiriti dell’isola

Daniel Kwan e Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg – The Fabelmans

Todd Field – Tár

Ruben Östlund – Triangle of Sadness

***

Miglior attrice protagonista

Cate Blanchett – Tár

Ana de Armas – Blonde

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – The Fabelmans

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

***

Miglior attore protagonista

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Gli spiriti dell’isola

Brendan Fraser – The Whale

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

***

Miglior attrice non protagonista

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau – The Whale

Kerry Condon – Gli spiriti dell’isola

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Stephani Hsu – Everything Everywhere All at Once

***

Miglior attore non protagonista

Brendan Gleeson – Gli spiriti dell’isola

Bryan Tyree Henry – Causeaway

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – Gli spiriti dell’isola

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

***

Miglior film internazionale

Niente di nuovo sul fronte occidentale (Germania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Belgio)

EO (Polonia)

The Quiet Girl (Irlanda)

***

Migliori costumi

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Everything Everywhere All at Once

Elvis

Mrs. Harris goes to Paris

***

Miglior sonoro

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

***

Miglior colonna sonora

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

***

Miglior sceneggiatura non originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Glass Onion: A Knives Out mistery

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

***

Miglior sceneggiatura originale

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

***

Miglior cortometraggio

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

***

Miglior cortometraggio animato

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An ostrich told me the world is fake and i think i believe it

***

Miglior canzone originale

“Applause” – Tell it like a woman

“Hold my hand” – Top Gun: Maverick

“Lift me up” – Black Panther: Wakanda Forever

“Naatu Naatu” – RRR

“This is a life” – Everything Everywhere All at Once

***

Miglior documentario

All that breathes

All the beauty and the bloodshed

Fire of love

A house made of splinters

Navalny

***

Miglior cortometraggio documentario

The Elephant Whisperers

Haulout

How do you measure a year?

The Martha Mitchell effect

Stranger at the gate

***

Miglior film d’animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro

Marcel the shell with shoes on

Il gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio

Red

Il mostro dei mari

***

Migliori trucco e acconciature

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Batman

Elvis

The Whale

Black Panther: Wakanda Forever

***

Migliore scenografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Babylon

Elvis

The Fabelmans

***

Miglior montaggio

Gli spiriti dell’isola

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Everything Everywhere All at Once

***

Migliore fotografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Bardo, la cronaca falsa di alcune verità

Elvis

Tár

Empire of light

***

Migliori effetti visivi

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

The Batman

(Unioneonline/D)

