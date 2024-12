Un mese di dicembre da incorniciare per l’isola di La Maddalena. Dopo il concerto del gruppo musicale “Il Pagante”, che il 15 dicembre, aveva superato le duemila persone, è arrivata la stella di Anna Pepe ad illuminare la piazza.

La rapper più ascoltata d’Italia (già 22 dischi di platino e 7 d’oro) ha spinto in piazza Umberto I già da mezza mattina, sabato, decine di persone decise a garantirsi un posto in prima fila. La sera, al concerto, erano almeno in quattromila. Al netto dei disagi nei collegamenti, per molti versi inevitabili, è stato un successo straordinario.

Il ricco calendario di “Natalisola” comunque sembra non voler finire mai. Oggi è in programma uno spettacolo comico con Pino & gli Anticorpi e Giuseppe Masia, la Signora Agnese, per finire a Capodanno con la musica dello storico gruppo dei Nomadi.

L’organizzazione era stata delegata dal sindaco Fabio Lai all’assessore Stefania Terrazzoni e al capogruppo Luca Falchi, «con l’obiettivo strategico di creare un calendario che accontentasse tutte le età e soprattutto capace di redistribuire i flussi turistici nell'arco del mese invernale di dicembre.

«Mai vista una piazza così piena durante l’inverno! È stata una bella scommessa», sottolineano con soddisfazione Falchi e Terrazzoni, «soprattutto perché per noi è stata la prima volta e che prima volta!».

(Unioneoline)

© Riproduzione riservata