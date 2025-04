La storica compagnia cagliaritana Is Mascareddas di teatro di figura e di animazione porta a Sassari lo spettacolo “Anima e Cuore”. L'appuntamento è per domenica 13 aprile alle 18 nello Spazio Tev del Theatre en Vol, in via De Martini 15.

Si tratta di uno spettacolo divertente e adatto a tutte le età dove il pubblico farà un viaggio musicale grazie alla storica arte dei burattini. Un carosello di scene inanellate attorno al comune denominatore della Musica, dalla tradizione popolare del tango argentino coi personaggi di Rodrigo e Marisol, al belcanto italiano con Don Pasquale e Norina sulle musiche di Donizetti, all’omaggio alla Commedia dell’Arte italiana durante l’incontro tra Areste e la Morte sconfitta a colpi di bastone.

Il titolo "Anima e cuore" richiama gli elementi che un burattinaio deve trasferire nel corpo del burattino affinché possa verificarsi il prodigio del Teatro di Animazione; un oggetto che al principio pare inanimato agli occhi del pubblico miracolosamente prende vita, e lo fa con una forza espressiva straordinaria, facendosi carico di un forte valore emotivo e divenendo emblema di uno scambio poetico, estetico e civile tra l’umano e l’umano attraverso la materia: il corpo del pupazzo diventa punto di incontro tra il pubblico e il burattinaio.

