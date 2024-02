C’è un altro protagonista sardo della edizione 2024 del Festival di Sanremo, si chiama Andrea Folino, classe 1995, olbiese doc, ormai affermato regista nel panorama internazionale delle produzioni video.

Folino, anche produttore esecutivo e responsabile creativo, ha curato per la Borotalco Tv, il videoclip di Rose Villain per la canzone Click Boom!. Ma è solo una delle performance video di Folino per artisti del festival.

Andrea Folino sul set (foto Busia)

Il giovane regista olbiese vanta collaborazioni con Ghali, Marracash e Guè Pequeno. La storia di Andrea è iniziata a 16 anni con la regia di Nella Pancia Dello Squalo, brano di Salmo estratto dall’album The Island Chainsaw Massacre. Ed è stato il primo atto di una carriera che lo ha visto impegnato con artisti internazionali e i più noti rapper. Tra le collaborazioni da segnalare quelle con i Negrita, Baby K, Coez, Roshelle, Rancore e Doll Kill.

© Riproduzione riservata