Andrea Cosentino, attore e drammaturgo, animerà da domani fino al 25 agosto il laboratorio “Il teatro senza metodo: la maschera e il clown”, in programma negli spazi di Villa de Villa a Dolianova nell’ambito della rassegna “Teatri d’estate”, organizzata dalla compagnia “Il salto del delfino” e giunta quest’anno alla terza edizione.

Tre giorni di attività rivolte ad attori, registi, drammaturghi e semplici appassionati di arte scenica. L’attore abruzzese sperimenterà il suo metodo originale di approccio al teatro, fondato più sulla spontaneità e sullo scambio tra attore e pubblico che sulla tecnica teatrale. Particolare attenzione sarà dedicata all’indagine su maschere e clown.

Sabato 26 agosto, Andrea Cosentino sarà il protagonista dell’appuntamento più atteso della rassegna con lo spettacolo “Primi passi sulla luna” che prende spunto dal primo sbarco sulla luna del 1969 per dare vita a personaggi improbabili che si alternano in un viaggio surreale. L’appuntamento è per le 21 a Villa de Villa.

