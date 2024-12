“Capri Italian Rising Star Actor of the Year”. Vale a stella nascente dell'anno. Andrea Arru incassa un prestigioso riconoscimento alla 29esima edizione di Capri, Hollywood, il festival internazionale dedicato alla diversità che ha richiamato ben 218 opere da tutto il mondo. Il diciasettenne attore ploaghese è stato tra i protagonisti al festival, che un paio di giorni fa ha assegnato l’Humanitarian Capri Award al film italiano campione d’incassi 2024 "Il ragazzo dai pantaloni rosa" di Margherita Ferri con Claudia Pandolfi, Samuele Carrino nel ruolo del protagonista e appunto Andrea Arru che interpreta il bullo tormentatore del ragazzo.

Le serie tv “Di4ri” e “Storia di una famiglia perbene” e i film “Glassboy” e “Diabolik 3” lo hanno ormai consacrato come uno dei talenti emergenti in Italia. Due mesi fa è stato premiato nella sezione “Generazione G” al festival internazionale Sedicicorto di Forlì dedicato ai cortometraggi. Andrea Arru è stato protagonista di “101%” di Serena Corvaglia, corto prodotto da One More Pictures con Rai Cinema che ha vinto la VI edizione del contest “La Realtà che ‘NON’ esiste”. Nel 2023 lo ha premiato il Rec Film Festival di Rimini, mentre nel 2022 ha ricevuto il premio Giovane Attore al Festival internazionale del Cinema di Maratea.

