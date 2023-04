Prosegue la campagna di crowdfunding per produrre il nuovo disco e il videoclip di AlmaCanta, il duo composto da Zaira Zingone e Graziano Solinas.

Gli artisti stanno registrando “Let the spirit bring you home”, un album tra blues e jazz. Un progetto musicale che parte dal basso, con il contributo dei fan. Con oltre 60 sostenitori e superata la soglia dei 2.000,00 euro su Produzioni dal Basso, Almacanta ha organizzato una serata dal vivo per presentare al pubblico alcune anticipazioni del nuovo disco.

Zaira Zingone e Graziano Solinas ospiti al T, centro culturale ad Alghero sede dello SpazioT, per un evento in previsione della chiusura della campagna dedicato alla musica d’autore, durante il quale sarà possibile effettuare una donazione e ritirare una delle ricompense tra le quali le bellissime illustrazioni digitali di Elisa Gibertini; le cartoline e i segnalibri ad acquerello di Giuseppina Mela, gli acrilici di Daniel Leal.

La campagna resta disponibile sul portale di produzionedalbasso.com fino al 13 maggio, ma chiunque lo vorrà potrà, durante la serata, prenotare una copia del nuovo disco "Let the spirit bring you home", digitale o stampata, e altre formule di ricompensa compreso il concerto “a domicilio”. Appuntamento per sabato 15 aprile alle ore 19 presso il T in via Kennedy 107A ad Alghero.





© Riproduzione riservata