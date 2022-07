È tutto pronto al Parco dei Suoni e delle Arti di Riola Sardo per il via ai “Grandi eventi dell'estate 2022” firmati da Rete Sinis e Sardegna Concerti.

Forte di una rinnovata collaborazione tra le due associazioni organizzatrici con Ministero della Cultura e Fondazione di Sardegna, il Parco dei Suoni ospiterà Alice (15 luglio), Edoardo Bennato (23 luglio), Carmen Consoli (30 luglio) e Ben Harper (9 agosto) - per la prima volta in Sardegna - in un luogo di straordinario fascino, nelle cave dismesse d'arenaria di Su Cuccuru Mannu, a 10 minuti da Oristano. E fino ad ottobre, la musica continua nel cuore del Sinis: con un cartellone ricco di spettacoli e laboratori teatrali per ragazzi, concerti, esposizioni e un'ampia proposta di street food grazie al Villaggio del Gusto che offre prodotti del territorio, con il concerto della Bandabardò e Cisco in programma l'1 ottobre.

A poco più di un anno dalla morte di Franco Battiato, la sua grande amica e collaboratrice Alice apre il 15 luglio la stagione di Riola Sardo per uno degli spettacoli che si preannuncia tra i più raffinati dell'estate isolana. Accompagnata dal maestro Carlo Guaitoli al pianoforte, Alice omaggia l'indimenticato artista siciliano ripercorrendo una scaletta di successi storici. Un'amicizia e un sodalizio fatto di grande eleganza e sobrietà, una musica colta e ricercata per una delle collaborazioni più vincenti della storia della musica italiana.

"Il compositore e autore che sento più vicino e affine, non solo musicalmente, è sicuramente Franco Battiato e da molto tempo, nei vari progetti live e discografici, canto le sue canzoni quelle a cui sento di poter aderire pienamente - spiega Alice -. Interpreto canzoni che appartengono ai suo i diversi periodi compositivi, alcune mai cantate prima d'ora e altre che abbiamo cantato insieme per la prima volta nel 2016, nel Tour Battiato e Alice. E poi non potrò fare a meno di una breve incursione anche nelle sue cosiddette canzoni mistiche, senza dimenticare quelle nate dalle nostre numerose collaborazioni a partire dal 1980, i nostri duetti oserei dire storici e anche i brani che Franco ha scritto più recentemente per me".

