Alghero si prepara al doppio appuntamento con la musica all’Alguer Summer Festival, il prossimo 17 luglio. Sul grande palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani, infatti, non ci sarà solo Tedua, ma anche Angelina Mango, la vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo.

I biglietti per l’evento, organizzato da Shining Production con il supporto del Comune di Alghero e Fondazione Alghero e in collaborazione con Le Ragazze Terribili e Roble Factory, sono disponibili su Ticketmaster, TicketOne, Mailticket, Ticketsms e anche presso Botteghino Atelier#3 via C. Alberto 84, Alghero - M. 348 8281292 (solo WhatsApp) e Le Ragazze Terribili, via Roma 144, Sassari - infoline 079.278275.

Disponibili anche biglietti early entry, ovvero che consentono l’ingresso anticipato, in quantità limitata, fino ad esaurimento.

Sei dischi di platino e due dischi d’oro per un totale di oltre 200 milioni di stream audio e video, un primo tour nei club completamente sold out, una data evento al Fabrique di Milano e una nuova leg nei club italiani anch’essi sold out con diversi raddoppi, al vertice delle classifiche di vendita e dei brani più trasmessi dalle radio: è l’anno di Angelina Mango che ha vinto il Festival di Sanremo 2024 alla sua prima partecipazione con il brano “La Noia”, scritto con Madame e Dardust e prodotto sempre da Dardust con E.D.D.

