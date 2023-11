Sarà Calcutta il primo artista della edizione 2024 di Alguer Summer Festival, l’appuntamento estivo con la grande musica e gli spettacoli dal vivo.

Un festival nato per volontà di Shining Production con il supporto di Fondazione Alghero e in collaborazione con Le Ragazze Terribili e Roble Factory e che si preannuncia ricco di grandi artisti. Già confermato il concerto di Calcutta, il 20 luglio, all’anfiteatro Ivan Graziani. Dopo il successo del suo ultimo album e del tour nei palasport tutto sold-out in partenza a dicembre, Calcutta annuncia il Relax Tour Estivo 2024, che lo vedrà protagonista con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui la tappa algherese, regalando ai fan l'opportunità di ascoltare dal vivo le sue canzoni e di immergersi nella sua musica coinvolgente e intensa.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 11 di giovedì 9 novembre su ticketone.it, ticketmaster.it e mailticket.it e nei due punti vendita di Alghero: Botteghino Atelier#3 via C. Alberto 84 - M. 348 8281292 (solo WhatsApp) e di Sassari: Le Ragazze Terribili, via Roma 144 - infoline 079.278275







