Tutto pronto ad Alghero per l'edizione numero 29 della Festa della Musica.

Una festa che coinvolge in tutta Italia 720 città, 45.000 artisti e 9.000 eventi gratuiti e che vedrà Alghero assoluta protagonista con una settimana di appuntamenti.

IL PROGRAMMA – Si parte domani, martedì 20 giugno, con le celebrazioni dei 75 anni dell'Istituto Musicale G. Verdi. La Fondazione Alghero con l'Amministrazione comunale propone sette giorni intensi che faranno da cornice all'evento clou del 21 giugno col jazzista italiano Enrico Rava, testimonial nazionale del 2023.

Il calendario completo:

Martedì 20 giugno

Celebrazioni dei 75 anni del Verdi

Ore 20.30

Clarsech Ensamble: tradizione popolare irlandese, inglese, scozzese e bretone, brani dal sapore medioevale, ma anche musiche della tradizione popolare sarda, sudamericana e brani classici

A cura dell’Istituto Musicale G. Verdi

DOVE: Teatro Civico Gavì Ballero



Mercoledì 21 giugno

Ore 10

Istituto Musicale G. Verdi

Anna Vilardi – concerto violino

DOVE: main hall Aeroporto di Alghero



Ore 17

Celebrazioni dei 75 anni del Verdi

Concerto allieve, allievi e insegnanti

A cura dell’Istituto Musicale G. Verdi

DOVE: Via Simon Istituto Artistico Musicale G. Verdi



Ore 18

POOM-CHA, performance itinerante a cura di GALIRO’

A cura di Spazio T

DOVE: Itinerante centro storico



Ore 18

Rassegna Jazzalguer della Bayou Club Events

Marcello Zappareddu – chitarra

Salvatore Maltana – basso/contrabbasso

Massimo Russino – batteria

Antonio Daga “Gionta” – voce

DOVE: main hall Aeroporto di Alghero



Dalle ore 19

Concerto esibizione itinerante

A cura della banda Musicale A. Dalerci

DOVE: itinerante centro storico



Dalle ore 20

Concerto corale, esibizione Coro Eufonia di Gavoi, Coro Polifonico Algherese, Coro de Iddanoa Monteleone, Coro Matilde Salvador, Orchestra Il Violino di Sassari

A cura della Akademia Cantus et Fidis Coro Matilde Salvador

DOVE: Cattedrale Santa Maria

Ingresso libero



Ore 21.30

Concerto di Enrico Rava, testimonial della Festa

A seguire Big Band Jazz formata dagli allievi del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Ingresso su prenotazione



Giovedì 22 giugno

Ore 18.30

POOM-CHA, performance itinerante a cura di GALIRO’

A cura di Spazio T

DOVE: Itinerante centro storico



Ore 21

SOLOTOUR, Niccolò Fabi in concerto

A cura della Cooperativa Le Ragazze Terribili

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Biglietti a disposizione sui circuiti accreditati



Sabato 24 giugno

Ore 18.30

CHAPITEAU PARAPLUIE, musica su trampoli

A cura di Spazio T

DOVE: Itinerante Passeggiata Bousquet e San Giovanni

Ore 21

UOMINI E VIRUS, Uno scomodo equilibrio di e con Mario Tozzi e Enzo Favata

A seguire

Serata Astronomica a cura della Dott.ssa Barbara Leo: le costellazioni, il racconto di miti e leggende ad esse legate

A cura della Coop. SILT

DOVE: Area archeologica Nuraghe Palmavera

Biglietti a disposizione



Domenica 25 giugno

Ore 21.30

Francesco Cicchella in BIS Summer Tour

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Biglietti a disposizione



Lunedì 26 giugno

Ore 21

Piero Marras in concerto

A cura della Pro Loco Alghero

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Ingresso libero su prenotazione



La Festa della Musica 2023 è organizzata dall’Associazione Italiana Promozione Festa della Musica che vede la compartecipazione della Commissione Europea Rappresentanza Italiana, del Mic, del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, il partenariato della Rai e la collaborazione della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Come ogni anno la Festa ha un suo filo conduttore, quello del 2023 è la Sicurezza stradale, con lo slogan "Vivi la Vita".

