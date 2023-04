«Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano».

Questo il tweet della cantante Giorgia, in occasione del 21esimo anno senza il suo compagno Alex Baroni, morto a 35 anni – dopo 25 giorni di coma – a seguito di un grave incidente motociclistico. Baroni aveva 35 anni.

La sua ex, come ogni anno, non ha rinunciato al suo personale saluto: così anche su Instagram ha postato una storia con la voce del suo “grande amore”. Tante le dediche ad Alex, scritte e composte negli anni. Tra le tante: Gocce di memoria, Per sempre, Marzo.

L’artista, all'anagrafe Alessandro Guido Baroni, era nato a Milano il 22 dicembre 1966. Era laureato in chimica all'Università degli Studi di Milano. Tifoso dell'Inter, lo stadio Meazza osservò un minuto di silenzio in sua memoria il giorno dopo la sua morte, nella partita tra Inter e Brescia.

