Giovedì 7 Novembre alle 17:30 debutta al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino la 12° edizione della rassegna “3 euro di Teatro al giorno".

Ideata e programmata dal Teatro Instabile è una proposta teatrale per i piccoli studiata in orario pomeridiano e nei giorni del giovedì e venerdì per diversificare ed ampliare il pubblico degli “accompagnatori”.

Il 7 e l’8 novembre in scena la compagnia Molino d’Arte con “Cappuccetto bambina impertinente” di Antonello Arpaia e con Noemi Alice Ricco e Angela Borromeo. Il 14 e 15 sarà la volta de “Il gatto con gli stivali”, il 21 e il 22 di “Un soldatino”.

Si chiude il 28 e 29 novembre con “Janas, Surbiles e altri miti della Sardegna".

